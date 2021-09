Lärm, Übergriffe: „Jeden Tag ist die Polizei da“

„Vor drei, vier Wochen gingen die Probleme los“, so eine „Krone“-Leserin. Wiener Wohnen bestätigt mehrere Beschwerden und Polizeieinsätze – man schickte Mediatoren. „Am 15. September erfolgte eine unangemeldete Begehung gemeinsam mit der Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass die Mieter an einer Mediation durch Wohnpartner interessiert sind“, so Wiener Wohnen.