Zwei EU-Radler machen sich auf Kärnten-Tour

Mit Bauern, Arbeitern, Schülern, Bürgermeistern, mit dem Landeschef und dem Bischof haben sich die „EU-Radler“ Martin Selmayr und Paul Schmidt in Kärnten bereits getroffen. Ihr Fazit: Die Kärntner sähen in der EU-Mitgliedschaft mehr Vorteile, auch weil bisher 3,2 Milliarden Euro in ihr Bundesland geflossen seien.