FPÖ drängt auf Volksbefragung zur A3-Verlängerung

6000 Unterschriften nötig

Der Freiheitliche tritt für „Volksbefragung statt Diktatur pur“ ein. In den kommenden Wochen wird mit der Sammlung von Unterschriften begonnen. 6000 seien notwendig, um in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt-Umgebung, Mattersburg und Oberpullendorf eine Volksbefragung einleiten zu können, erklärt Tschürtz.