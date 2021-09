Corona-Regeln: Wie sehr halten Sie sich daran?

Der Handel hat die am Mittwoch in Kraft getretene Novelle zur Covid-19-Maßnahmenverordnung mit scharfen Worten kritisiert. Dass die Handelsangestellten künftig stichprobenartig kontrollieren sollen, welche Kunden nicht geimpft sind und deshalb eine FFP2-Maske tragen müssen, sei „nicht ihr Job“, sagte GPA-Gewerkschafterin Anita Palkovich im Ö1-„Morgenjournal“. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck rückte bereits am Dienstagabend mit der Klarstellung aus, dass der Handel die FFP2-Maskenpflicht nicht kontrollieren müsse. Wie sehr halten Sie sich an die Corona Maßnahmen? Teilen Sie Ihre Meinung gerne mit uns unten in den Kommentaren!