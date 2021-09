Dieser Tesla Model 3 hat einen Verbrennungsmotor!

Das Fahrzeuggewicht liegt deutlich unter dem des Serien-Model-3. Zudem wären mit der Lösung dank kleiner Batterie deutlich niedrigere Anschaffungskosten möglich. Laut Obrist würde ein Tesla Model 3 mit seinem Antrieb lediglich rund 20.000 Euro kosten. Eine Serienproduktion steht allerdings noch in den Sternen. Angeblich soll es 2025 so weit sein. Obrist ist aber nicht auf Tesla fixiert, wr könnte sich seine Anlage auch in anderen Fabrikaten vorstellen.