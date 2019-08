Tesla Model 3: Schlampig und großartig zugleich

Der Computereindruck wird natürlich auch von dem riesigen zentralen Display unterstützt, über das praktisch alles bedient wird. Links oben im Eck befindet sich der digitale Tacho, darunter sieht man stilisiert sein Auto mit den gerade in der Nähe fahrenden oder parkenden Autos drumherum. Sämtliche Funktionen sind in recht klar strukturierten Menüs untergebracht. Das ist relativ übersichtlich; manche Schaltflächen sind jedoch zu klein (etwa die x, um ein Pop-up zu schließen). Sogar der Scheibenwischer wird am Display eingeschaltet, lediglich Kurzzeitwischen und Scheibenwaschen (mit Wasser, das aus dem Wischer läuft) passiert per Lenkstockhebel. Top sind die beiden multifunktionalen Walzen am Lenkrad.