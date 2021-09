Betrunkene Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Die Männer im Alter von 27, 43 und 53 Jahren hatten in alkoholisiertem Zustand die Fischerhütte gegen 23.30 Uhr aufgebrochen. Der Besitzer der Hütte hatte aber eine Kamera installiert und wurde per Einbruchsalarm auf das Handy verständigt. Daraufhin war die Polizei schnell alarmiert, sodass eine Streife die völlig betrunkenen Einbrecher auf frischer Tat ertappen konnte. Für den 43-Jährigen und den 53-Jährigen klickten sofort die Handschellen. Der 27-Jährige flüchtete in den Wald, wurde aber von nachalarmierten Polizeistreifen, dem Polizeihubschrauber Libelle und einer Diensthundestreife aufgespürt und ebenfalls festgenommen. „Die drei Einbrecher können erst am Nachmittag einvernommen werden, da sie in der Zelle noch ihren Rausch ausschlafen müssen“, heißt es seitens der Polizei.