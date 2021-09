Baustellensommer in Eisenstadt erfolgreich zu Ende

In der Landeshauptstadt wurde der Sommer für gleich mehrere Baustellen sinnvoll genutzt. So konnte der Skaterpark nun fertig umgebaut werden oder vor der Volksschule in der Bahnstraße die eigene Elternhaltestelle erweitert werden. Diese soll im Schulalltag nun für noch mehr Sicherheit sorgen. Das nächste Bauprojekt soll im November starten und bereits im Dezember fertiggestellt werden.