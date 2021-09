Einbrecher auf Grundstück von Feuerwehrhaus

Anzeige bei Polizei

Laut Feuerwehrkommandant Andreas Reumann dürfte nichts weggekommen sein. Am Lagerplatz befinde sich zudem ohnehin nichts Wertvolles. In das Feuerwehrhaus selbst drangen die Täter nicht ein. „In dem Fall hätte die Alarmanlage angeschlagen“, so Reumann. Die Feuerwehr hat Anzeige der Polizei erstattet und ruft dazu auf, Beobachtungen zu melden. Die Exekutive will nun verstärkt auch ein Augenmerk auf das Feuerwehrhaus haben.