Aus für Familienzuschuss: Mehr Geld an Asylwerber?

Der Zuschuss (in Summe 70.000 Euro) wird gestrichen, weil er zu wenig bekannt war und ihn im Vorjahr nur 37 Familien beantragt haben, sagt die Stadt Wien. Anspruch auf eine Zuwendung hatten Österreicher oder Zuwanderer, die schon lange in Wien leben. Diese 70.000 Euro wandern nun in den MA-11-Topf.