Gemäßigte Islamisten in Marokko abgewählt

PjD: „Wir haben mehrere Unregelmäßigkeiten festgestellt“

Die PJD, die 2011 im Zuge des Arabischen Frühlings an die Macht gekommen war, hatte vor Ende der Abstimmung Vorwürfe des Wahlbetrugs geäußert. „Wir sind sehr besorgt“, teilte sie am Mittwoch mit. „Wir haben mehrere Unregelmäßigkeiten festgestellt.“ Die Partei berichtete unter anderem von „Bargeldverteilungen“ in der Nähe von Wahllokalen und „Verwirrung“ bei einigen Wählerverzeichnissen, in denen manche Wähler nicht aufgeführt waren.