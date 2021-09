Marokko-Team entkommt Putschversuch in Guinea

Marokkanische Diplomaten konnten die Ausreise ihres Teams aushandeln, der Tross verließ am späten Sonntag, nur wenige Stunden nach der Absage des Spiels, das Land. Spieler veröffentlichten in den sozialen Netzwerken Fotos und Videos, wie sie emotional und sichtlich erleichtert die Hymne anstimmten. Achraf Hakimi, Starverteidiger des Landes von Paris Saint-Germain, twitterte am Montag: „Danke an alle für die Nachrichten und die Unterstützung, es war ein sehr intensiver Tag, aber Gott sei Dank sind wir (wieder) in Marokko gesund und sicher.“