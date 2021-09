Baltenrepublik: Im Land der digitalen Träume

Per Hand unterschreiben? Mit einem Stift auf Papier? „Nein, das kennen wir schon lange nicht mehr“, sagt Maris Orav vom Schulungszentrum für den digitalen Staat in Tallinn – und lächelt, weil die Besucher das hier so Selbstverständliche bestaunen. Im hohen Norden Europas geht alles mit einem kleinen Klick, als Schlüssel zu mehr als 3000 Dienstleistungen dient die mobile Bürgerkarte, diese ist Ausweis, Versicherten- und Bankkarte und vieles, vieles mehr.