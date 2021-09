Über die Solidarität mit feministischen Muslimas

Religiöse Menschen mit gleichgeschlechtlichem Begehren müssen sich damit nicht zwischen ihrer Liebe und ihrem Glauben entscheiden. Und überhaupt sei Sexualität und Religion per se kein Widerspruch. Ateş betont allerdings, dass der Islam diesbezüglich ein ambivalentes Verhältnis zu seiner eigenen Geschichte habe: So gibt es nicht nur erotische Beschreibungen heterosexueller Begegnungen in 1001 Nacht, sondern in der Geschichte des Islam seien auch homoerotische Gedichte verbreitet gewesen. Die Erinnerung an diese Geschichte der Erotik und Sexualität im Islam würde jedoch von konservativen Religionsvertretern verdrängt. Seyran Ateş konnte beim interdisziplinären Sexualmedizin-Kongress im Wiener AKH diese Woche nur unter Personenschutz vortragen, weil ihre Positionen umstritten sind und sie dafür nicht nur Zuspruch, sondern auch Morddrohungen erhält.