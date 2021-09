Autodrom von Kirtag gestohlen und „umgeparkt“

Mit dem Autodrom zu fahren ist für viele Kinder eine große Freude. Dementsprechend darf es auf keinem Kirtag fehlen. Auch beim Zeiselkirtag in St. Andrä am Zicksee war eines aufgebaut. In der Nacht vor Start des Kirtags wurde ein Wagen allerdings entführt und erst bei der Ortsausfahrt im Gras wieder „eingeparkt“.