Höchste Zeit, die Weltmeister-Kategorie zu ändern

In einem Bereich ist Türkis-Grün (davor war es auch schon Türkis-Blau) tatsächlich Weltmeister - im Ankündigen. Ein Blick ins Zeitungsarchiv offenbart, dass die Aussagen zur dringend notwendigen Pflegereform in den vergangenen Jahren problemlos in die Gegenwart transferiert werden können. Der Titel eines Artikels von Anfang Oktober 2020 lautete: „Der nächste Startschuss für die Reform der Pflege“. Wie viele Startschüsse mittlerweile gefallen sind, lässt sich schon gar nicht mehr zählen.