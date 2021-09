Die Pflegereform wird zur unendlichen Geschichte

Kompetenzen bei Bund, Ländern und Gemeinden

Einige der größten Hürden auf dem Weg zu einer Reform sind die unterschiedlichen Kompetenz-Ebenen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Das Pflegegeld ist etwa Bundesangelegenheit, andere Bereiche fallen in den Zuständigkeitsbereich der Bundesländer. So bietet das Burgenland an, pflegende Angehörige beim Land anzustellen. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kündigte erst vor Kurzem an, das Modell ebenfalls umsetzen zu wollen.