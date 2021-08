„Spoofing“: Handy-Hacker wollen die Opfer abzocken

Fingierte Gewinne

In Kärnten häufen sich aktuell jedoch auch „Spoofing“-Anrufe, bei denen Betrüger ihre Opfer mit fingierten Gewinnen zu ködern versuchen. „Hebt man nicht gleich ab, folgen weitere Anrufe mit unterschiedlichen Nummern aus verschiedenen Ländern“, so der Ermittler. Dahinter stecke meist ein ganzes Callcenter voller Krimineller, die großteils zum Glück nicht in der Lage sind, akzentfrei Deutsch zu sprechen und daher in vielen Fällen auch recht schnell auffliegen.