Erneut drei Tote bei Bandenkrieg in Marseille

Der brutale Bandenkrieg um Drogengeschäfte in der südfranzösischen Metropole Marseille hat drei weitere Menschen das Leben gekostet. Zwei Männer seien in der Nacht auf Sonntag erschossen und ein dritter tot in einem ausgebrannten Auto entdeckt worden. Mehrere Männer hätten aus zwei Autos heraus mit Sturmgewehren und Pistolen auf zwei Personen geschossen, die auf einer Mauer saßen.