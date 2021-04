Brutale Mafia-Banden halten Europa in Atem

„Brutalität nimmt alarmierend zu“

„Die Brutalität nimmt vor allem in der Drogenszene alarmierend zu“, so EU-Innenkommissarin Ylva Johansson. Gewalt, die sich nicht mehr „nur“ gegen Rivalen, sondern auch immer öfter gegen Journalisten oder Ermittler richtet – oder Unbeteiligte in den Tod reißt. Wie letzten August in Stockholm: Auf offener Straße geriet ein Mädchen in die Schusslinie verfeindeter Drogenbanden. Für die zwölfjährige Schülerin kam jede Hilfe zu spät.