Streit um Frau gipfelte in Schüssen: WEGA-Einsatz

Ein Streit um eine Frau hat in der Nacht auf Samstag zu einer Auseinandersetzung mehrerer junger Männer geführt, in dessen Folge sich auch höchst gefährliche Szenen abspielten. So zog einer der Beteiligten plötzlich eine Waffe, gab mehrere Schüsse in die Luft ab und bedrohte einen Anwesenden. Ein WEGA-Einsatz komplettierte den Vorfall, es kam zur Festnahme zweier Verdächtiger. Alter: 17 und 19 Jahre.