Missen-Chef bricht nach Skandal in Tränen aus

„Er nannte mich dumm“

So kritisierte er bei einem Vorbereitungsevent die amtierende Miss Mexiko, Fatima Bosch, heftig. Er warf ihr vor, die Regeln für das Veröffentlichen von Werbebeiträgen missachtet zu haben. „Was er tat, ist nicht respektvoll. Er nannte mich dumm“, beschreibt Bosch die Szene. Ein Video zeigt die Szenen, in dem Itsaragrisil Miss Mexiko mehrfach unterbrach und die Sicherheitskräfte aufforderte, sie aus dem Raum zu begleiten. Zahlreiche Teilnehmerinnen zeigten sich daraufhin mit Bosch solidarisch und verließen den Raum. Itsaragrisil drohte mit der Disqualifizierung jener Missen, die das Event verließen.