Schon wieder Chaos!
Flughafen in Schweden wegen Drohnen geschlossen
Erneut musste ein europäischer Flughafen wegen der Sichtung von Drohnen geschlossen werden: Am Donnerstagabend musste der Flugverkehr in Göteborg in Schweden gesperrt werden.
Diesmal war der Flughafen Landvetter betroffen: Mindestens eine Drohne wurde über dem Gelände gesichtet, wie die Zeitung „Aftonbladet“ berichtete. Aktuell sind keine Starts oder Landungen erlaubt. Flüge mussten umgeleitet werden. Betroffen waren zwei Flüge aus München und Frankfurt – sie mussten schließlich in Kopenhagen landen. Ein Flug von Landvetter nach München wurde gestrichen.
Ein Augenzeuge konnte die Drohnensichtung selbst beobachten. „Ich stand da und fotografierte das Flugzeug, als ich plötzlich etwas Kleines am Himmel sah, das ich ebenfalls fotografierte. Dann wurde mir klar, dass es eine Drohne war, weil sie so klein war und mehrere Lichter hatte“, wird der Zeuge von der Zeitung zitiert.
„Sicherheit hat oberste Priorität, und der Luftraum bleibt während der polizeilichen Ermittlungen gesperrt“, erklärte Flughafendirektorin Susanne Norman. Die Polizei sei vor Ort, um die Lage zu prüfen.
Ominöse Drohnensichtungen hatten in den vergangenen Wochen an diversen Flughäfen in NATO-Ländern für Unruhe gesorgt. Unter anderem sorgte die Beobachtung mehrerer größerer Drohnen Ende September in Kopenhagen für stundenlanges Flugchaos. Zuletzt war am Dienstagabend auch der Flugbetrieb am Brüsseler Flughafen wegen Drohnensichtungen zweimal zum Erliegen gekommen. Dutzende Flüge mussten gestrichen werden. Am Mittwochabend gab es einen solchen Vorfall dann auch am Flughafen in Hannover.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.