Flughafen in Schweden wegen Drohnen geschlossen

Ein Augenzeuge konnte die Drohnensichtung selbst beobachten. „Ich stand da und fotografierte das Flugzeug, als ich plötzlich etwas Kleines am Himmel sah, das ich ebenfalls fotografierte. Dann wurde mir klar, dass es eine Drohne war, weil sie so klein war und mehrere Lichter hatte“, wird der Zeuge von der Zeitung zitiert.