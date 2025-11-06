Terror in Frankreich
Alle Verletzten nach Amokfahrt außer Lebensgefahr
Gute Neuigkeiten aus Frankreich: Einen Tag nach der Amokfahrt auf der Atlantik-Insel Ile d‘Oléron schwebt keiner der fünf Verletzten mehr in Lebensgefahr. Zwei von ihnen, eine 22-jährige Joggerin und ein 69-jähriger Radfahrer, hätten aber schwere Verletzungen davongetragen, sagte Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez.
Eine der beiden Schwerverletzten ist eine Mitarbeiterin eines Abgeordneten der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN). Der RN wirft der Regierung jetzt vor, die Tat herunterzuspielen. „Das ist sicher kein Verkehrsunfall“, sagte die Abgeordnete Edwige Diaz. Der Islamismus sei eine „existentielle Bedrohung“. Es sei nicht akzeptabel, „dass das französische Volk solche barbarischen Angriffe erlebt“.
Wie berichtet, hatte der 35-jährige Täter Mittwochfrüh auf der Ile d‘Oléron mit seinem Auto absichtlich fünf Menschen umgefahren und verletzt. Anschließend versuchte er, den Wagen in Brand zu setzen. Er wurde wegen versuchten Mordes in Gewahrsam genommen. Bei seiner Vernehmung sagte er laut den Ermittlerinnen und Ermittlern nicht viel.
„Explizite religiöse Referenzen“
Bei seiner Festnahme hatte der Mann „Allah ist groß“ gerufen. Er hatte sich erst seit etwa einem Monat mit dem Islam befasst. „Es gibt explizite religiöse Referenzen bei ihm“, sagte Innenminister Nuñez. Zu klären sei jedoch noch, „ob diese Elemente die Gewalttat ausgelöst haben“. Das Motiv des Täters sei weiter unklar. Bisher kann laut dem Minister auch noch nicht von einem Attentat gesprochen werden, das müsse die Justiz erst entscheiden.
Hier sehen Sie das Statement von Macron:
Den Geheimdiensten war der 35-Jährige nicht als radikalisiert bekannt. Er hat in der Vergangenheit aber mehrere Straftaten begangen und ist für Drogen- und Alkoholkonsum bekannt. Der Franzose lebte in einem Mobilheim. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb am Donnerstag auf der Plattform X, dass er vollstes Vertrauen in die Justiz habe, dass sie die Wahrheit ermitteln werde.
