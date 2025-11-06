Alle Verletzten nach Amokfahrt außer Lebensgefahr

„Explizite religiöse Referenzen“

Bei seiner Festnahme hatte der Mann „Allah ist groß“ gerufen. Er hatte sich erst seit etwa einem Monat mit dem Islam befasst. „Es gibt explizite religiöse Referenzen bei ihm“, sagte Innenminister Nuñez. Zu klären sei jedoch noch, „ob diese Elemente die Gewalttat ausgelöst haben“. Das Motiv des Täters sei weiter unklar. Bisher kann laut dem Minister auch noch nicht von einem Attentat gesprochen werden, das müsse die Justiz erst entscheiden.



Hier sehen Sie das Statement von Macron: