Sichtbare Verletzungen
„Menschliche Barbie“ tot – rätselhafte Umstände
Die brasilianische Influencerin Bárbara Jankavski (31), bekannt als „menschliche Barbie“, ist tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen eines „verdächtigen Todesfalls“ – da die Umstände ihres Ablebens Fragen aufwerfen ...
Die Leiche der brasilianischen Influencerin Bárbara „Barbie“ Jankavski (31) wurde am Sonntag im Haus eines 51-jährigen Juristen in São Paulo entdeckt. Gegenüber den Beamten gab der Mann zu Protokoll, dass er die für sexuelle Dienste bezahlt habe.
Am Abend hätte sie gemeinsam ferngesehen, wobei Jankavski an seiner Seite eingeschlafen und danach nicht mehr aufgewacht sei. Daraufhin habe er den Notruf gewählt, wie das brasilianische Nachrichtenportal „G1“ berichtet. Der Anwalt gab gegenüber der Polizei zudem an, dass er neun Minuten lang versucht habe, die junge Frau wiederzubeleben, nachdem er bemerkt hatte, dass sie nicht mehr atmete.
Hatte nur Unterwäsche an
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Verstorbene nur mit Unterwäsche bekleidet. Die Polizei stellte außerdem eine sichtbare Verletzung am linken Auge und am Rücken der Frau fest. Laut der Aussage einer befragten Zeugin soll sich Jankavski diese Verletzung jedoch bereits früher am Tag bei einem Sturz zugezogen haben. In dem Haus seien zudem „illegale Substanzen“ konsumiert worden, wie der Jurist selbst zu Protokoll gab.
Eine Obduktion und eine toxikologische Untersuchung sollen nun Aufschluss über die genaue Todesursache geben, die Ergebnisse stehen noch aus.
Polizei sieht „verdächtigen Todesfall“
Die Behörden stufen den Fall als „verdächtigen Todesfall“ ein und haben Ermittlungen eingeleitet. Laut offiziellem Polizeibericht wurde der Tod um 21.07 Uhr von einem Arzt festgestellt. Als Todesumstände wurden „plötzlich und ohne erkennbare Ursache“ vermerkt.
Mit ihrem „Barbie“-Look und Inhalten zu Mode und Lifestyle erreichte sie auf TikTok über 344.500 Menschen. Um ihr Aussehen zu verändern, unterzog sie sich mindestens 27 Schönheitsoperationen, darunter mehrfache Nasenkorrekturen und Fettabsaugungen. In sozialen Medien trat sie als „Boneca Desumana“ auf, was so viel heißt wie „unmenschliche Puppe“. In Brasilien war die 31-Jährige auch ein populäres Werbegesicht. Im Jahr 2024 trat sie in einer landesweiten Werbekampagne für Burger King auf, in der sie ihre Eingriffe thematisierte.
