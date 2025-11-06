„Menschliche Barbie“ tot – rätselhafte Umstände

Mit ihrem „Barbie“-Look und Inhalten zu Mode und Lifestyle erreichte sie auf TikTok über 344.500 Menschen. Um ihr Aussehen zu verändern, unterzog sie sich mindestens 27 Schönheitsoperationen, darunter mehrfache Nasenkorrekturen und Fettabsaugungen. In sozialen Medien trat sie als „Boneca Desumana“ auf, was so viel heißt wie „unmenschliche Puppe“. In Brasilien war die 31-Jährige auch ein populäres Werbegesicht. Im Jahr 2024 trat sie in einer landesweiten Werbekampagne für Burger King auf, in der sie ihre Eingriffe thematisierte.