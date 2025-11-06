LIVE ab 18.45 Uhr: Salzburg gegen Go Ahead Eagles

Namhafte Abwesende bei Salzburg

Der Deutsche hat einige prominente Ausfälle zu beklagen. Die angeschlagenen Alexander Schlager und Mads Bistrup sind für Donnerstag kein Thema, könnten aber für den Sonntag-Schlager in der Bundesliga bei Sturm Graz einsatzbereit sein. Zudem muss Letsch gegen die Go Ahead Eagles auf den erkrankten Kerim Alajbegovic verzichten. „Diese Spieler sind nicht eins zu eins zu ersetzen, doch wir haben viele Optionen“, meinte Letsch. Seine Devise lautet: „Wir wollen unsere volle Intensität auf den Platz bringen, den Gegner stressen, kompakt und eng verteidigen und unsere Chancen nutzen.“