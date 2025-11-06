Die Aufstellung: So startet Rapid gegen CS Craiova

Hütteldorfer konnten sich stabilisieren

In den ersten beiden Runden hatte Rapid heftige Niederlagen gegen Lech Posen (1:4) und Fiorentina (0:3) erlitten. Die Hütteldorfer konnten sich jedoch seit der Heimpleite gegen die Florentiner vor zwei Wochen stabilisieren und kehrten wieder auf die Siegerstraße zurück. Speziell der 2:1-Heimerfolg gegen Meister Sturm Graz vom Sonntag sollte für das nötige Selbstvertrauen sorgen – gegen den rumänischen Liga-Dritten, der in seinen ersten zwei CoL-Spielen auch nur einen Punkt (1:1 gegen FC Noah) erobern konnte.