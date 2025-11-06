Vorteilswelt
Conference League

Die Aufstellung: So startet Rapid gegen CS Craiova

Conference League
06.11.2025 19:45
Gibt’s für Paul Gartler und den SK Rapid heute ein Erfolgserlebnis?
Gibt’s für Paul Gartler und den SK Rapid heute ein Erfolgserlebnis?(Bild: GEPA)

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Rapid-Trainer Peter Stöger beim Conference-League-Duell mit CS Universitatea Craiova den Erfolg sucht!

Die Aufstellung:

Mit drei Pflichtspiel-Siegen im Rücken will der SK Rapid nun auch in der Liga-Phase der Conference League Zählbares einsammeln. Am dritten Spieltag hat die Truppe von Trainer Peter Stöger heute im Weststadion Universitatea Craiova aus Rumänien zu Gast, vor mehr als 22.000 Fans soll das noch leere Punkte-Konto befüllt werden. „Wenn wir nächstes Jahr noch dabei sein wollen, dann wird es nötig sein, dass wir anschreiben“, sagte Stöger.

Hütteldorfer konnten sich stabilisieren
In den ersten beiden Runden hatte Rapid heftige Niederlagen gegen Lech Posen (1:4) und Fiorentina (0:3) erlitten. Die Hütteldorfer konnten sich jedoch seit der Heimpleite gegen die Florentiner vor zwei Wochen stabilisieren und kehrten wieder auf die Siegerstraße zurück. Speziell der 2:1-Heimerfolg gegen Meister Sturm Graz vom Sonntag sollte für das nötige Selbstvertrauen sorgen – gegen den rumänischen Liga-Dritten, der in seinen ersten zwei CoL-Spielen auch nur einen Punkt (1:1 gegen FC Noah) erobern konnte.

Die Aufstellung: So startet Rapid gegen CS Craiova
