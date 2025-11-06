LIVE ab 18.45 Uhr: Sturm Graz gegen Nottingham

Säumel: „Wut in Energie umwandeln“

Der nächste Länderspielblock winkt bereits. Doch zunächst gilt es gegen Nottingham und das folgende Heimspiel gegen Salzburg die Kräfte zu bündeln. „Natürlich ist es hart, alle drei, vier Tage zu spielen. Aber wir alle sind extrem motiviert, gegen ein Top-Team aus der Premier League“, sagte Tomi Horvat zum knackigen Programm. „Wir wollen die Wut, die wir nach Rapid im Bauch gehabt haben, am Platz in positive Energie umwandeln“, versprach Säumel, der die rotgesperrte Mittelfeld-Stammkraft Tochi Chukwuani „im Kollektiv“ ersetzen will.