Miliz im Sudan stimmt dreimonatiger Waffenruhe zu

Hälfte des Landes unter Kontrolle der Miliz

Die RSF-Miliz hatte im April 2023 mit den Angriffen gegen das Militär und Zivilpersonen begonnen, weil sie sich dagegen sperrte, in die reguläre Armee eingegliedert zu werden. Seither hat sie die Region Darfur im Westen fast vollständig erobert und kontrolliert insgesamt ungefähr die Hälfte des besiedelten Gebiets des Sudans. Fachleute gehen davon aus, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die Miliz mit Waffenlieferungen unterstützt, die Führung der VAE bestreitet das.