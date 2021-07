Verbrenner-Verbot: Der Unsinn am EU-Green-Deal

Da ist es also, das EU-Gesetzespaket, das das Klima retten soll. „Fit for 55“ heißt das, was die Europäische Kommission vorlegt hat. Was klingt nach einem Gesundheitsprogramm für Menschen in ihren besten Jahren, bedeutet: In der EU soll bis 2030 mindestens 55 Prozent weniger Treibhausgas als im Jahr 1990 ausgestoßen werden. Vorgesehen ist zudem ein Verbot der Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035. Da kann man schon mal die Frage stellen: Geht’s noch?