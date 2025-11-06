Miedler gewinnt Doppel-Viertelfinale gegen Erler

Lucas Miedler hat beim ATP-Turnier in Athen das Duell der heimischen Tennis-Doppel-Asse mit Alexander Erler gewonnen.
Der Niederösterreicher setzte sich im Viertelfinale am Donnerstag mit dem Portugiesen Francisco Cabral gegen seinen Ex-Partner aus Tirol und den US-Amerikaner Robert Galloway mit 6:4,7:5 durch.
Es war das erste Match zwischen Miedler und Erler, die lange gemeinsam auf der Tour unterwegs waren. Miedler/Cabral sind im Doppel-Race 2025 auf Platz elf zu finden.
