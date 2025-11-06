Orbáns Flugzeug musste in Island zwischenlanden

„All das wieder gutgemacht“

Ungarn brauche den Zugang zu russischen Energiequellen, damit die Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit stabil bleibe, sagte der rechtsnationale Politiker. Die jetzige Reise solle „ein neues Kapitel in den ungarisch-amerikanischen Beziehungen“ eröffnen. Seit Trumps Amtsantritt im Jänner sei „all das wieder gutgemacht“ worden, was die ungarisch-amerikanischen Beziehungen unter der Administration von Ex-Präsident Joe Biden belastet hätte. So seien etwa „politisch motivierte Sanktionen“ aufgehoben und die US-Unterstützung für „NGOs, die Ungarn angreifen“ eingestellt worden, sagte Orban. Dabei bezog er sich auf Organisationen, die sich für Menschenrechte oder Medienfreiheit in seinem Land einsetzen.