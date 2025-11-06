18-Jähriger prallt in Kurve frontal in einen Lkw

Im Auto eingeklemmt

In einer leichten Rechtskurve geriet der Autolenker auf die linke Fahrspur und prallte frontal gegen das entgegenkommende Sattelkraftfahrzeug. Der 18-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Feuerwehr aus dem PKW befreit. Nach der Erstversorgung wurde er in das Landesklinikum Amstetten gebracht.