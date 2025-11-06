18-Jähriger prallt in Kurve frontal in einen Lkw

Mit einem klassischen Audi 80 fuhr ein 18-Jähriger aus Unterweißenbach (OÖ) am Donnerstag von St. Georgen am Walde kommend auf der B119. In einer Rechtskurve kam der Bursch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Lkw.
Ein 36-jähriger Slowake fuhr am Donnerstag gegen 6.45 Uhr mit einer Sattelzugmaschine samt Sattelanhänger auf der B119a im Ortschaftsbereich Ebenedt, Gemeinde St. Georgen am Walde von Richtung Königswiesen kommend Richtung St. Georgen. Zur gleichen Zeit lenkte der 18-Jähriger seinen Audi 80 in die entgegengesetzte Richtung.
Im Auto eingeklemmt
In einer leichten Rechtskurve geriet der Autolenker auf die linke Fahrspur und prallte frontal gegen das entgegenkommende Sattelkraftfahrzeug. Der 18-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Feuerwehr aus dem PKW befreit. Nach der Erstversorgung wurde er in das Landesklinikum Amstetten gebracht.
