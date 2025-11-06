Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auto zerstört

18-Jähriger prallt in Kurve frontal in einen Lkw

Oberösterreich
06.11.2025 20:00
Das Auto des Burschen wurde völlig zerstört.
Das Auto des Burschen wurde völlig zerstört.(Bild: FF Königswiesen)

Mit einem klassischen Audi 80 fuhr ein 18-Jähriger aus Unterweißenbach (OÖ) am Donnerstag von St. Georgen am Walde kommend auf der B119. In einer Rechtskurve kam der Bursch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Lkw.

0 Kommentare

Ein 36-jähriger Slowake fuhr am Donnerstag gegen 6.45 Uhr mit einer Sattelzugmaschine samt Sattelanhänger auf der B119a im Ortschaftsbereich Ebenedt, Gemeinde St. Georgen am Walde von Richtung Königswiesen kommend Richtung St. Georgen. Zur gleichen Zeit lenkte der 18-Jähriger seinen Audi 80 in die entgegengesetzte Richtung.

Im Auto eingeklemmt
In einer leichten Rechtskurve geriet der Autolenker auf die linke Fahrspur und prallte frontal gegen das entgegenkommende Sattelkraftfahrzeug. Der 18-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Feuerwehr aus dem PKW befreit. Nach der Erstversorgung wurde er in das Landesklinikum Amstetten gebracht.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
132.063 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
123.979 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
120.628 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Auto zerstört
18-Jähriger prallt in Kurve frontal in einen Lkw
In Gmunden
Altstadtvilla brannte: Wurde das Feuer gelegt?
Haftstrafe
Mann stahl monatelang Pakete seiner Nachbarn
Damen-Tennis-Turnier
Stelzer: „Die Wiener sollen‘s ruhig versuchen!“
Blick nach Berlin
Galerie 422: Eislutscher trifft auf Endzeit!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf