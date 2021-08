Feuerwehr Peratschitzen nutzt Hightech im Wasser

Weiterer Vorteil: Taucher dürfen wegen des Druckausgleichs nur maximal 30 Meter in die Tiefe und auch dort nicht zu lange bleiben. Drohnenpilot Luka Zellot: „Unser Robi könnte bis zu sechs Stunden lang im Wasser suchen.“ Die Kosten für das Superding - 20.000 Euro - bestreiten Land, Gemeinde, Tourismusverband und die Feuerwehr. Die Unterwasserdrohne kann in allen Gewässern der Bezirke Völkermarkt, Wolfsberg und St. Veit eingesetzt werden. An einer Studie wird ebenso gearbeitet.