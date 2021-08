Hannes Androsch: „Vorbilder gibt es genug für uns“

Die „Verhinderer“ seien zum Teil schuld an Österreichs Rückstand: „In Hallein haben Grüne die Wildbachverbauung verhindert – mit dramatischen Folgen für die Bevölkerung. Auch der Bau der 380-kV-Stromleitung wurde jahrzehntelang verhindert, und zugleich hat man stolz verkündet, dass Österreich ,atomstromfrei' sei. Die Wahrheit ist, dass wir aus Temelin Atomstrom importierten. Und wenn jetzt in der Verkehrspolitik längst genehmigte Vorhaben wie der Lobau-Tunnel infrage gestellt werden, so ist das für mich glatter Gesetzesbruch. Dass jetzt das 1-2-3-Ticket wenigstens in einem Teil Österreichs kommt, ist okay, die Schweiz hat so etwas aber schon ungefähr seit 1898, also seit ewig.“