Ab 26. Oktober: So funktioniert das Klimaticket

Wo gilt das Klimaticket denn nun ab 26. Oktober?

Das Ticket kann zwar ab 1. Oktober gekauft werden und gilt ab 26. Oktober – allerdings nicht in ganz Österreich, weil Wien, Niederösterreich und das Burgenland mit ihren regionalen Öffis noch nicht an Bord sind. Sehr wohl im ganzen Land genützt werden können die Angebote der ÖBB – also auch die S-Bahn in Wien, wie nach einem kurzen Scharmützel zwischen Bund und Land klargestellt wurde. Für einen Wiener, der dort eine Jahreskarte braucht und trotzdem die höchste Stufe des österreichweiten Tickets möchte, heißt das: Zu den 365 Euro der Wiener Karte kommen rund 1000 für das Klimaticket. Die Wien-Karte braucht er nicht mehr, wenn sein Bundesland an Bord ist. Für einen — zum Beispiel — nach Wien reisenden Salzburger mit Klimaticket heißt es, dass er sich für U-Bahn & Co. extra einen Fahrschein kaufen muss.