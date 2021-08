Freundin mit dem Tod bedroht: Geldstrafe

Die Streits in der Beziehung des Paares dürften öfter heftig gewesen sein. Die Frau soll ihn angeschrien und mehrere Handys zerstört haben. Die Reaktion des Austrotürken darauf soll nicht zimperlich gewesen sein. Mehrfach soll er seine (mittlerweile ehemalige) Partnerin geschlagen, getreten und bedroht haben: „Willst du, dass ich dich töte?“, brüllte er sie mehrfach an. Die völlig verängstigte junge Frau (28) rief die Polizei – für den 31-Jährigen setzte es eine Anzeige. Jetzt musste er sich in Eisenstadt vor Gericht verantworten. Nicht nur wegen der Todesdrohung und der Körperverletzung, sondern auch weil er die Frau, nachdem sie sich von ihm getrennt hatte, mit bis zu 70 Anrufen pro Tag stalkte.