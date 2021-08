Jeder Sparer verliert 700 Euro pro Jahr

In Finnland läuft das anders

Anders läuft das z.B. in Finnland. Dort liegt die Rendite der privat meist in Wertpapieren veranlagten Gelder bei rund sieben Prozent - in Österreich hingegen bloß bei knapp einem Prozent. Schaufler: „Wenn ich davon ausgehe, dass in Österreich rund 385 Milliarden Erspartes fast unverzinst herumliegt, in Finnland aber sieben Prozent bringt, so bedeutet das, dass die Finnen jährlich um 17 Milliarden Euro mehr an volkswirtschaftlichem Vermögen aufbauen.“