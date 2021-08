Brandanschlag Villach: wichtigste Aussage fehlt

Die Ermittlungen der Polizei nach einem Brandanschlag in einem Wohnhaus in Villach laufen auf Hochtouren. Während in einem Labor forensische Spuren untersucht werden, haben die Beamten Bewohner und Nachbarn einvernommen. Die Aussage der wichtigsten Zeugin fehlt aber noch; die Frau liegt im LKH Graz.