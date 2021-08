Landestypische Architektur wird mit Preis geehrt

Höfe werden renoviert

Mittlerweile ist eine Trendumkehr spürbar, und die einzigartigen Höfe werden samt Nebengebäuden immer häufiger aufwendig renoviert. Mit einer neuen Initiative will das Land die Leistung all jener ehren, die ein derartiges Bauprojekt angehen. „Mit diesem Sonderpreis wollen wir die typisch burgenländische Baukultur vor den Vorhang holen und auch in Zukunft erhalten“, erklärt die auch für Dorferneuerung zuständige Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf.