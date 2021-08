Katerchen „Mozart“ auf Abwegen am Campingplatz

Aufregung um „Mozart“ gab es am Campingplatz in St. Andrä am Zicksee. Der Kater mit dem berühmten Namen wohnt in der Gemeinde und besucht den nahen Campingplatz, um hier auf die Jagd zu gehen. Seine bevorzugte Beute: Vögel und Ziesel. Das wiederum stieß einigen Campingplatzbewohnern sauer auf.