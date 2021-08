Verärgerter Sparefroh

De facto hat die EZB zwischen 1980 und 2020 die Geldmenge M3 in Europa von 4 auf 14,5 Billionen Euro erhöht. Immer mehr frisch gedrucktes EZB-Geld wird zu Nullzinsen in Anleihen der Pleitestaaten „investiert“, die sonst kein smarter Anleger mehr kaufen würde. Dadurch bildet sich eine Südstaaten-Anleihen-Blase, die zu einer gewaltigen Asset Bubble herangezüchtet wird: Die Zahl der weltweit produzierten Güter und Rohstoffe bleibt nahezu konstant - die Notenbanken aber drucken wesentlich mehr Geld. Damit steigen zwangsläufig alle Preise überproportional, da ja nicht mehr Immobilien, Wälder, Grundstücke, Rohstoffe, Edelmetalle, Kunstgegenstände, Oldtimer etc. im Umlauf sind.