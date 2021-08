Normaler Fährverkehr am Neusiedler See möglich

Der Neusiedler See führt im Moment wenig Wasser. 115,23 Meter über der Adria liegt der Wasserstand derzeit. Der Regen am Wochenende hat nicht wirklich Entspannung gebracht. Dabei hat es im Juli und Anfang August 93 Millimeter geregnet, wie der Illmitzer Rudi Gangl berichtet. Er ist seit er denken kann am Neusiedler See unterwegs und beobachtet den Wasserstand auch wegen seiner Schiffe.