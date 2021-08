„Rezept“ für das perfekte Coming-out gibt es nicht

Für Jugendliche kann das erste Coming-out mit viel Aufregung und Ängsten verbunden sein. Manchmal hört man ja Horror-Geschichten von Eltern, die ihre Kinder verstoßen oder umtherapieren wollen (das geht gar nicht! Solche schädlichen Therapien werden deshalb in Österreich verboten.). Manchmal passiert nach einem Coming-Out nicht viel mehr als eine vorübergehende Irritation. - Aha, was heißt das jetzt? Okay. - Vielleicht müssen sich Freunde und Familienmitglieder kurz an die neue Information gewöhnen. Das Unangenehme für sexuelle Minderheiten ist, dass sie vorab nicht wissen, wie Menschen auf ihr Outing reagieren werden. Angeblich ist Sexualität ja kein Tabu mehr in unserer Gesellschaft. Es gibt aber gute Gründe, das zu bezweifeln. Manche Menschen werden vielleicht tatsächlich die Person nach ihrem Outing anders sehen. Aber sich immer verstellen zu müssen, und nie offen über die eigenen Gefühle sprechen zu können, ist auf Dauer sehr anstrengend. Deshalb entschließen sich Jugendliche häufig zu einem Coming-out, wie das Deutsche Jugendinstitut 2015 erforscht hat.