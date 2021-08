Coming-out: Wie sag ich es ihnen?

Wenn man neuen Bekanntschaften erstmal den Beruf verheimlicht, wird es noch seltsamer. Ewig windet man sich mit Allgemeinplätzen („ich arbeite mit Menschen“, „ich schreibe“) durch das Gespräch. Fragt sich zwischendurch, ob so viel Geheimniskrämerei überhaupt notwendig ist? Sexualität ist doch schon lange kein Tabu mehr in unserer Gesellschaft. Sagt man. Aber meine Kollegen und ich haben manchmal einen anderen Eindruck. Irgendwann hat man dann bei neuen Bekannten schon so lange nichts gesagt. Wenn man jetzt beginnt, über die Arbeit mit Sexualität zu sprechen, wird dann nicht rückblickend alles nur mehr durch die Sex-Brille gesehen? - Hätte ich von Anfang an gewusst, dass das ein Käferzüchter ist… ich habe mir schon gedacht, dass der was mit Insekten zu tun hat! Schaut schon so aus. Ist für einen Käferzüchter aber eigentlich eh ganz sympathisch. - Also ist man lieber erstmal vorsichtig, wem man von seinem Beruf erzählt.