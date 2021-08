New York Autoshow fällt aus - diese Premieren auch

Und so bleibt Autofans - Messe hin oder her - in Bezug auf die zwei Japaner und die großvolumigen Jeep-Varianten nur der wehmütige Blick über den Atlantik. Abhilfe wäre nur dann in Sicht, wenn die Politik die Anrechnung CO2-freier E-Fuels auf den Schadstoffausstoß erlaubt. Dann stünde dem Import dieser Modelle nichts im Wege.