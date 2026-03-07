Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ski-Weltcup im Ticker

Herren-RTL in Kranjska Gora ab 9.30 Uhr LIVE

Ski Alpin
07.03.2026 04:55
Marco Odermatt
Marco Odermatt(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Riesentorlauf der Herren in Kranjska Gora steht auf dem Programm. Um 9.30 Uhr beginnt der erste Durchgang. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Fünfeinhalb Wochen nach dem Schladminger „Nightrace“-Doppel sind die Techniker im alpinen Ski-Weltcup der Männer am Wochenende wieder am Werk. Nachdem die Frauen Anfang Jänner mit Riesentorlauf und Slalom das Kalenderjahr in Kranjska Gora eröffnet haben, stehen im slowenischen Skiort in diesen Disziplinen die jeweils vorletzten Männer-Saisonrennen auf dem Programm (jeweils 9.30/12.30 Uhr). Daher kann auch schon jeweils die Entscheidung in der Kugelfrage fallen.

  Vor dem Riesentorlauf am Samstag hat Marco Odermatt 103 Punkte Vorsprung auf Verfolger Lucas Pinheiro Braathen, er könnte also durchaus die erste von vier möglichen Kugeln holen. Der brasilianische Olympiasieger muss am Podkoren zumindest vier Punkte auf den Schweizer aufholen, um beim Saisonfinale am in Hafjell eine Chance auf den Gewinn der Disziplinwertung zu haben. Noch im Rennen sind mit größeren Abstrichen u.a. auch der Schweizer Loic Meillard und der Norweger Henrik Kristoffersen.

Lesen Sie auch:
Olympiasieger Lucas Braathen ändert wegen der Liebe seine Pläne.
Fernbeziehung
Wegen seiner Herzdame: Olympiasieger plant um!
05.03.2026

  Dazu kommt das österreichische Duo Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz mit einem Defizit auf Odermatt von 129 bzw. 166 Zählern. Der Salzburger Brennsteiner war vor acht Wochen beim Klassiker in Adelboden im Roten Trikot des Wertungsführenden angetreten, fiel da dann aber aus und wurde in Schladming nur 15. Freilich hat „Brandy“ sein Potenzial in Copper Mountain Ende November ebenso mit einem Sieg bestätigt wie Schwarz vor Weihnachten in Alta Badia. Bei Olympia wurden sie Achter und Neunter.

Enges Rennen im Slalom-Weltcup
Im Slalom-Weltcup sind die ÖSV-Chancen auf die Kugel längst dahin, unabhängig vom bereits erfolgten Saisonende des Wertungsneunten Manuel Feller. In Abwesenheit des Kitzbühel-Siegers führt der Olympia-Zweite Fabio Gstrein das rot-weiß-rote Aufgebot an. Nach schon vor den Winterspielen beim Osttiroler aufsteigender Form geht es um seinen fünften Weltcup-Podestplatz, bisher war der 28-Jährige auf Weltcup-Siegerfotos ausschließlich als Drittplatzierter zu sehen.

Der Weltcupstand:

  Der Kampf um Platz eins als bester Slalomfahrer des Winters hat sich zuletzt zugespitzt, Atle Lie McGrath liegt einen Zähler vor Braathen voran. Für den Norweger wäre der Kugelgewinn wohl eine gewisse Entschädigung für seine Olympia-Enttäuschung, als er nach seinem Ausfall einen Abgang in Richtung Wald gewählt hat. Der französische Peking-Olympiasieger Clement Noel mit 17 sowie die Norweger Timon Haugan und Kristoffersen mit 53 bzw. 79 Zählern Rückstand haben auch noch gewisse Chancen.

Im Vorjahr hat Kristoffersen den Riesentorlauf wie auch den Torlauf unweit der österreichischen Grenze gewonnen, der Wahl-Österreicher und Schladming-Sieger von heuer hat in Kranjska Gora schon sechs Siege eingefahren. Beim bei den Technikern nur im Riesentorlauf antretenden Odermatt sind es drei, 2023 landete er einen Doppelschlag. In dieser Saison holte Odermatt bisher drei Siege im „Riesen“, Slalom-Olympiasieger Meillard zwei. Im Slalom haben McGrath und der Franzose Paco Rassat zweimal gewonnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
07.03.2026 04:55
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
285.803 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
283.477 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
221.358 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2436 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2246 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
1992 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Ski Alpin
Ski-Weltcup im Ticker
Herren-RTL in Kranjska Gora ab 9.30 Uhr LIVE
Krone Plus Logo
Keine Odermatt-Party:
„Wollen das Rennen um die Kugel etwas verzögern“
Scheib muss es richten
Nur eine kann nächste Kugel-Flaute noch verhindern
Wegen Assistenzhund
Hotel wies sehbehinderte Mama von Skistars ab
Gerüchteküche brodelt
Unter Druck! Startet Shiffrin jetzt im Super-G?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf