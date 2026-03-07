Herren-RTL in Kranjska Gora ab 9.30 Uhr LIVE

Vor dem Riesentorlauf am Samstag hat Marco Odermatt 103 Punkte Vorsprung auf Verfolger Lucas Pinheiro Braathen, er könnte also durchaus die erste von vier möglichen Kugeln holen. Der brasilianische Olympiasieger muss am Podkoren zumindest vier Punkte auf den Schweizer aufholen, um beim Saisonfinale am in Hafjell eine Chance auf den Gewinn der Disziplinwertung zu haben. Noch im Rennen sind mit größeren Abstrichen u.a. auch der Schweizer Loic Meillard und der Norweger Henrik Kristoffersen.