Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold wird Vater

Der ehemalige RTL-„Bachelor“ und Basketballspieler Andrej Mangold (39) wird Vater.
Auf Instagram teilten Mangold und seine Verlobte Annika Jung (34) am Samstag sechs Bilder von sich, die auch ihren Babybauch und Ultraschallbilder des ersten gemeinsamen Kindes zeigen.
Träume werden wahr
In seiner Caption schrieb er: „1 + 1 = 3. Wenn Träume wahr werden“. Prominente Freunde das Paares reagierten begeistert auf die News. Reality-Star Tara Tabitha jubelte: „Herzlichen Glückwunsch! Wie schön!“. Lilly Becker postete klatschende Hände zu ihren Gratulationen.
Geheiratet wird noch vor der Geburt
Jung und Mangold sind Berichten zufolge seit vier Jahren ein Paar.
Im Jänner 2026 machte er ihr demnach einen Heiratsantrag. Im Gespräch mit der „Bild“ verkündeten die beiden, dass sie noch vor der Geburt ihres Kindes heiraten wollten.
