Verletzungs-Drama im Zielraum um ÖSV-Abfahrerin

Zegg merkte sofort, dass mit ihrem linken Knie etwas nicht stimmt, ließ die letzten Tore aus. Im Ziel ging sie zu Boden, griff sich weinend ans Knie. Die Head-Pilotin wurde humpelnd von einer Betreuerin und dem ÖSV-Teamarzt aus dem Zielraum gestützt und umgehend medizinisch versorgt, ehe sie in einem Akja abtransportiert wurde.