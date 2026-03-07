Vorteilswelt
Bittere Tränen

Verletzungs-Drama im Zielraum um ÖSV-Abfahrerin

Vorarlberg
07.03.2026 13:29
Die ÖSV-Abfahrerin wurde im Akja aus dem Ziel gebracht.
Die ÖSV-Abfahrerin wurde im Akja aus dem Ziel gebracht.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Das Sieger-Trio Laura Pirovano, Cornelia Hütter und Corinne Suter strahlten bereits mit der Sonne im Zielraum von Val di Fassa um die Wette, als wenige Meter entfernt eine junge Österreicherin bittere Tränen weinte. Die Vorarlbergerin Leonie Zegg war nach dem Zielsprung unglücklich aufgekommen, verletzte sich am linken Knie.

Während Nina Ortlieb bei ihrem Sturz in der zweiten Weltcup-Abfahrt in Val di Fassa (It) unverletzt davongekommen war, schien ihre Cousine Leonie Zegg weniger Glück gehabt zu haben.

Leonie Zegg griff sich direkt nach der Zieldurchfahrt an ihr linkes Knie.
Leonie Zegg griff sich direkt nach der Zieldurchfahrt an ihr linkes Knie.(Bild: GEPA)

Die 21-Jährige, die 2025 Junioren-WM-Silber im Super-G geholt hatte und bei ihrem Weltcup-Debüt im Jänner bei der Abfahrt in Zauchensee als 30. gleich über ihren ersten Punkt jubeln durfte, war mit Startnummer 33 ins Rennen gegangen.

Verhängnisvoller Fehler am Zielsprung
Nach einer durchwachsenen Fahrt unterlief der angehenden Justizwachebeamtin beim Zielsprung ein verhängnisvoller Fehler. Anstatt das Gewicht nach vorn zu verlagern, geriet die Lecherin in Rücklage. Die Folge: Bei der Landung saß sie mit ihrem Gesäß auf den Skiern auf, wodurch eine gewaltige Belastung auf ihre Knie wirkte. 

Zegg musste unter Tränen aus dem Zielraum gebracht werden.
Zegg musste unter Tränen aus dem Zielraum gebracht werden.(Bild: GEPA)
Zum weiteren Transport wurde die 21-Jährige in einen Akja gebettet.
Zum weiteren Transport wurde die 21-Jährige in einen Akja gebettet.(Bild: GEPA)
Die Vorarlbergerin weinte bittere Tränen.
Die Vorarlbergerin weinte bittere Tränen.(Bild: GEPA)
(Bild: GEPA)
(Bild: GEPA)

Zegg merkte sofort, dass mit ihrem linken Knie etwas nicht stimmt, ließ die letzten Tore aus. Im Ziel ging sie zu Boden, griff sich weinend ans Knie. Die Head-Pilotin wurde humpelnd von einer Betreuerin und dem ÖSV-Teamarzt aus dem Zielraum gestützt und umgehend medizinisch versorgt, ehe sie in einem Akja abtransportiert wurde.

Überstellung in die Medalp Sportclinic Imst
Laut „Krone“-Informationen wurde Zegg, bei der der Verdacht auf einen Kreuzbandriss besteht, zwecks weiterer medizinischer Abklärung zu Knie-Spezialistin Dr. Katja Tecklenburg in die Medalp Sportclinic Imst gebracht. Von ihr war die junge Arlbergerin bereits im April 2024 nach einem Innenbandriss betreut worden.

Vorarlberg
07.03.2026 13:29
Vorarlberg
