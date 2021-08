Vegane und zuckerfreie Eissorten sehr gefragt

Der Sommer geht mittlerweile in die Halbzeit, also noch genug Zeit, sich bei den Eissalons im ganzen Land mit köstlichen Sorten verwöhnen zu lassen. Die „Krone“ hat sich beim „Eisbullen“ in Trausdorf sowie dem „Eismacher“ in Gols umgehört und sich ein Bild von den beliebtesten Sorten des heurigen Sommers gemacht.